La messa di Pasqua dalla chiesa di San Benedetto in diretta su Trg e Gualdo News

Sarà la prima Pasqua 2020 senza messe e celebrazioni religiose. L’emergenza coronavirus impone anche questo ai fedeli e così alcune celebrazioni si terranno a porte chiuse ma con la possibilità di essere seguite in tv e sui social.

Domenica 12 aprile, in occasione della Pasqua, verrà celebrata una messa alle ore 11 nella basilica cattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino che verrà trasmessa in diretta da Trg sul canale 11 del DDT e in streaming da Gualdo News.

La diretta sarà possibile grazie alla fondamentale collaborazione tecnica di Marco Coldagelli e Giuseppe Marcacci.