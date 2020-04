Umbria vicina alla crescita zero del virus: 4 contagi in più. Altri due gualdesi clinicamente guariti.

Pubblicità

Un venerdì santo particolare, quello che stiamo vivendo, ma che porta notizie positive in Umbria e a Gualdo Tadino. Sono soltanto quattro i contagiati rilevati nelle ultime 24 ore nella regione e altri due gualdesi sono stati dichiarati clinicamente guariti, che si vanno ad aggiungere agli altri tre dei giorni scorsi. Quindi nel comune rimangono due i pazienti ancora alla prese con il Covid-19, che si trovano in isolamento domiciliare.

Dati importanti, che si sommano alla crescita sempre più numerosa dei guariti in Umbria e dei sempre meno ricoveri (-7 ieri), alle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-261) e che la lasciano (+360), oltre ai tamponi che ormai superano ampiamente i mille al giorno.

Gli attualmente positivi sono 1091, in calo di 22 rispetto a ieri, e aumentano sia i guariti (+25), che raggiungono quota 159, che i clinicamente guariti (+18) per un totale stamattina di 339.

L’epidemia nella nostra regione sembra aver imboccato la strada in discesa, segno che le misure fin qui adottate stanno portando frutti, anche se, come dicono tutti gli scienziati, non è questo il momento di mollare.

Purtroppo c’è da registrare un altro decesso, una signora di 90 anni residente a Deruta.

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina in Umbria:

I deceduti sono 52 (+1).

Dei 1302 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 185 (-7), di questi 39 (+1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3284 (-261). Sempre alla stessa data, risultano 7357 (+360) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 10 aprile, sono stati eseguiti 16.325 tamponi (+1155).