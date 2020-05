Fase 2, le novità dal 4 maggio anche a Gualdo Tadino

Pubblicità

Lunedì 4 maggio inizia la “Fase 2” dell’emergenza coronavirus. Vediamo, per il territorio di Gualdo Tadino, cosa sarà possibile fare e non fare, come annunciato dal sindaco Massimiliano Presciutti:

MOBILITÀ’ E SPOSTAMENTI

Dal 4 Maggio sarà possibile andare a fare visita ai parenti anche fuori comune e fare attività fisica (camminare, correre, andare in bicicletta) su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme e del distanziamento sociale.

CIMITERI

Resteranno chiusi al pubblico come da circolare del Ministero dell’Interno del 24/04/2020. Sarà possibile far depositare i fiori sulle tombe ai fiorai. E’ consentito l’ingresso ai cimiteri ai parenti conviventi del defunto in occasione della tumulazione

EASP:

Non saranno consentite le visite, come da contenuto del Dpcm 26/04/2020.

PARCHI PUBBLICI:

Restano chiusi

MERCATO SETTIMANALE:

Resta sospeso

GIOCO D’AZZARDO LEGALIZZATO:

Sono sospese tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie (Gratta e Vinci, Slot. Machine, 10 e Lotto, ecc.)

FONTI DELLA ROCCHETTA:

Dal 4 maggio sarà possibile l’attingimento dell’acqua

VADEMECUM

L’avvocato Luca Camaggi ha preparato un chiaro vademecum che tratta nel dettaglio quali comportamenti saranno ammessi e quali vietati nel periodo dal 4 al 17 maggio, con le relative sanzioni.