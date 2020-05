Gualdo Tadino, martedì mattina sospensione dell’acqua in alcune vie

Pubblicità

Umbra Acque S.p.A. informa che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione

dalle ore 09:00 alle ore 11:30 di martedì 12 maggio 2020

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti località e via del Comune di Gualdo Tadino:

Via Audun le Tiche, Largo dell’Emigrante, Via Salvo D’Acquisto, Via Tagliamento, Via Redipuglia, Largo Zagabria, Via Monte Sabotino, Via Anastasi, Via dei Ciclamini, Via Adolfo Leoni, Via Geranei, Via dei Narcisi, Via Superga, Via Pola, Via Madonna delle Rotte, Via Giordano Bruno,Via Perugia, Via Caduti di Nassiriya, Via dei Bucaneve, Via Monte Vettore e tutte le rispettive vie limitrofe.

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com. Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445