Giovani eccellenze gualdesi su “Il Nuovo Serrasanta” di luglio

Tanti giovani gualdesi (o di origini gualdesi) con le loro eccellenze nel campo del lavoro, della creatività, dello studio, sono i protagonisti della copertina de “Il Nuovo Serrasanta” di luglio, in edicola e in distribuzione per gli abbonati.

Oltre alle ormai tradizionali rubriche di Antonio Pieretti, Pierluigi Gioia, Giovanni Carlotti, Carlo Catanossi, Daniele Amoni e Marcello Paci, sono numerosi i servizi, a partire dalla nuova ubicazione del mercato settimanale in fase di pandemia (R. Serroni e M. Marini).

Poi gli articoli di copertina: la creatività artigianale di Sebastien Mattioli (Luca Fazi), la nuova piattaforma Digicinet (raccontata dal protagonista Marco Coldagelli), la nuova idea geniale Slope degli ingegneri Marco Matarazzi e Andrea Sprega (di Leonardo Bossi), il primo romanzo di Alessandra Cossa (di Melania El Khayat), la laurea di Katie Monsignori (di Alberto Cecconi).

E inoltre l’emozionante esperienza del gruppo gualdese Time Machine finito su una tv americana (raccontata da Marco Gubbini, uno dei protagonisti), un riferimento storico di un tentativo di “scippo” della Flaminia (raccontata da Paolo Ballacci), l’Estate Gualdese (con una intervista all’assessore Barbara Bucari) e tante altre notizie e rubriche.

La novità di questo numero è la caratterizzazione con un bollino rosso degli articoli con contributi e commenti inediti e con un bollino blu sugli articoli di approfondimento di notizie già diffuse.

Un giornale da gustare da cima a fondo. Buona lettura.