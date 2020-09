Domenica 6 settembre a Sigillo la Festa del Donatore Avis

Pubblicità

Anche in questo anno decisamente particolare, si rinnova a Sigillo l’ormai tradizionale appuntamento con la Festa del Donatore.

Domenica 6 Settembre Sigillo si tingerà di rosso e di giallo, ovvero i colori dell’Avis, con una giornata all’insegna della solidarietà, per incontrare e ringraziare tutti i donatori che periodicamente compiono questo bellissimo e indispensabile gesto.

Si comincerà alle ore 9, in piazza Martiri, con il ritrovo dei donatori e delle sezioni Avis consorelle (in caso di maltempo il ritrovo per tutti i partecipanti sarà direttamente in chiesa) per poi proseguire alle 9.30 con la Santa Messa presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo.

Alle 10.30, presso il “Parco Villa Anita” di Sigillo, si terrà l’assemblea dei soci, nel rispetto delle misure e delle norme anti-Covid, con a seguire un piccolo aperitivo presso il Ristorante “Villa Anita”.

Alle 13 il consueto pranzo sociale presso il Ristorante “Il Balsone del Lupo” al quale potranno partecipare sia i soci Avis che non. Il costo del pranzo è di 25 euro a testa, con uno sconto di 5 euro riservato a tutti i donatori in possesso della tessera. Durante il pranzo si terrà la premiazione dei donatori benemeriti.

Alle 21, infine, presso il “Parco Villa Anita“, la ricostituita Proloco Sigillo presenterà il concerto della cover band “Andre’-A“, uno splendido tributo musicale sulle note e la poesia di Fabrizio De André.

Per informazioni e prenotazioni per il pranzo sociale si possono contattare i numeri:340 9163045 (Giacomo) 333 7122754 (Loredana) 338 5402558 (Franco).