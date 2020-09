Covid, altro decesso in Umbria. Molte guarigioni ma crescono i ricoveri

Pubblicità

Un altro decesso a causa del Covid-19 in Umbria, l’83esimo dall’inizio dell’epidemia. Ieri mattina è venuto a mancare un uomo di 61 anni di Ospedalicchio di Bastia Umbra, particolarmente conosciuto nella zona, che dalla fine del mese di agosto era ricoverato nel reparto terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Intanto ieri si sono registrati più guariti che nuovi contagi: 21 i nuovi casi in Umbria e ben 33 guarigioni. Gli attualmente positivi scendono così per il secondo giorno consecutivo e al momento sono 460. 1.684 i tamponi processati.

32 le persone ricoverate, due in più rispetto al giorno precedente, di cui 5 in terapia intensiva. In aumento di 77 gli isolamenti, per un totale di 1.965.

I DATI DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 18 SETTEMBRE – Questi i dati riferiti alla settimana dall’11 al 18 settembre per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 18 settembre: i casi positivi sono passati da 2009 del dell’11 settembre a 2160 (+151); gli attualmente positivi da 400 sono diventati 460(+60).

I guariti sono cresciuti da 1528 a 1618 (+90); i ricoveri totali sono passati da 23 a 32 (+9), di cui 5 in rianimazione (+1).

Il totale delle persone attualmente in isolamento è diminuito rispetto alle 1965 dell’11 settembre a 1945 (-20), e di queste 428 sono in isolamento contumaciale rispetto alle 377 dell’11 settembre (+ 51).

Alle ore 8 di venerdì mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 184.540, rispetto ai 173.381 effettuati alla data dell’11 settembre, con un aumento di 11.159 tamponi.