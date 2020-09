Covid, balzo in avanti di casi in Umbria: 33 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Crescita di nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore. Sono 33 i positivi rilevati dai 1.767 tamponi effettuati ieri. 15 i guariti, che porta il totale di attualmente positivi a 477.

Il maggior numero di nuovi positivi sono stati individuati a Perugia (8), Terni (7), Città di Castello (6), Città della Pieve (5) e Gubbio (4). Perugia e Gubbio contano lo stesso numero di guariti.

I pazienti ricoverati scendono a 31 a causa del decesso di ieri, con 5 persone che si trovano in terapia intensiva. Crescono di 12 i soggetti in isolamento, per un totale di 1.957.