Coronavirus, 408 nuovi casi in Umbria e 344 guariti. Altri 9 decessi

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 408 nuovi casi di positività al coronavirus in Umbria su 4.748 tamponi processati. Si abbassa la percentuale di positività che dal 10,64 di venerdì scende all‘8,59%. 344 guarigioni, ma purtroppo altri 9 decessi, che arrivano complessivamente a 323. Gli attualmente positivi salgono di 55 per un totale di 11.428.

Aumentano i ricoveri in ospedale, 11 in più rispetto al giorno precedente. Complessivamente sono 447 i pazienti affetti da Covid-19 nei nosocomi umbri, dei quali 75 (4 in più) si trovano in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino più guariti che nuovi casi. Un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore con 6 guariti che porta gli attualmente positivi residenti nel territorio comunale a 213. Nuovo giro di tamponi all’Easp dove, come la volta precedente, tutti gli ospiti e gli operatori sono risultati negativi. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti.