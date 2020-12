Pubblicità

ESA SpA ha comunicato agli utenti di Gualdo Tadino che nei giorni di venerdi 25 dicembre 2020 e venerdi 1 gennaio 2021 il servizio porta a porta non sarà attivo in tutto il territorio comunale. Tutto regolare invece dal 26 al 31 dicembre 2020 e dal 2 gennaio 2021 in poi. Per quanto riguarda l’isola ecologica, questa resterà chiusa nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2021.