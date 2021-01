Covid, un altro decesso a Gualdo Tadino che registra più guariti che nuovi casi

Pubblicità

Un altro decesso a Gualdo Tadino con Covid-19, il dodicesimo dall’inizio della pandemia, tutti in questa seconda ondata. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. 8 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 11 guariti. “Per il secondo giorno consecutivo abbiamo più guariti che nuovi casi e questo è un segnale di speranza che va però consolidato”, ha commentato. 171 gli attualmente positivi nel territorio gualdese.

In Umbria sono 215 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 3.895 tamponi processati, con la percentuale di positività che scende al 5,51%. 166 i guariti e altri 2 decessi, che porta il totale a 648. 47 in più gli attualmente positivi che salgono a 4.108.

La situazione negli ospedali vede 2 ricoverati in più (complessivamente sono 323) dei quali 43 (1 in meno) in terapia intensiva.