Sta per nascere un “Comitato a difesa delle sorgenti della fascia appenninica“, anche in vista dell’imminente nuova Legge Regionale, in materia di acque minerali, che verrà discussa il prossimo 23 marzo presso Palazzo Cesaroni.

Lo ha scritto il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Stefania Troiani sul proprio profilo Facebook: “Sarà un comitato sulle orme e sui paradigmi di quello storico per il Rio Fergia. Sarà nuovo e più ampio e si batterà contro lo sfruttamento artificiale/commerciale del bacino idrico, che interessa entrambi i versanti umbro e marchigiano. Il Comitato esprime un secco “Stop agli emungimenti” in essere e un secco no anche a quelli futuri eventualmente prospettati, sostenendo e difendendo i diritti delle Comunità locali interessate, nonché la loro titolarità’ dei patrimoni demaniali civici e proprietà collettive, rappresentati dai rispettivi enti esponenziali“.