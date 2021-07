“Tappeto Mondiale Giacobeo”, gli infioratori di Sigillo hanno celebrato il Cammino di Santiago

Pubblicità

Sigillo ha partecipato al progetto “Tappeto Mondiale Giacobeo 21/22″ promosso dalla Commissione degli Enti Infioratori della strada di Santiago per celebrare San Giacomo di Compostela in occasione dell’Anno Santo a lui dedicato.

Circa 220 città di infioratori di tutto il mondo, distribuite in 25 Paesi nei quattro continenti, hanno preso parte a questa iniziativa, intitolata “Tappeto mondiale”, che si è tenuta sabato 24 e domenica 25 luglio. Ogni gruppo di infioratori, con con la propria tecnica e i propri materiali, ha realizzato lo stesso disegno. L’associazione Sigillo Infiora e i partners aderenti al progetto, con il suo tappeto ha fatto parte di questa catena globale di città sparse nel mondo ma unite da un unico obiettivo.

Quattro i simboli che dovevano essere rappresentati:

“la Conchiglia”, conosciuta anche come la conchiglia del pellegrino e Concha di Santiago, simbolo per eccellenza del Cammino di Santiago;

“la Croce di Santiago”, ossia una croce gigliata su tre estremità, allungata ed appuntita sulla quarta, che dovrebbe richiamare la forma di una spada;

“la Freccia Gialla” (in spagnolo Flecha Amarilla) come presenza confortante, l’unica vera compagna di tutto il Cammino, perché non abbandona mai il pellegrino;

“il Botafumeiro”, uno dei simboli più famosi e frequentati della Cattedrale di Santiago de Compostela. Si tratta di un incensiere o turibolo che mescola carboncino e incenso, di dimensioni straordinarie che si muove dalla cupola del Duomo.

Nel tappeto floreale inoltre, ogni località doveva apporre il proprio nome, la distanza che la separa dalla città di Santiago de Compostela, e una freccia indicatrice.