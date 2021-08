Covid, a Gualdo Tadino 15 nuovi casi in 2 giorni. Su 30 attualmente positivi nessun vaccinato con due dosi

Pubblicità

Escalation di nuovi casi di coronavirus a Gualdo Tadino. Negli ultimi due giorni si sono registrati 15 nuovi positivi, 6 dei quali risultano domiciliati nel Comune ma non residenti. Lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Presciutti.

Salgono quindi a 30 gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale. Di questi, ha fatto sapere sempre Presciutti, il 91,7% risulta non vaccinato e l’8,3% con una dose. Nessun caso di infezione con ciclo vaccinale completo.

“I numeri non sono opinioni – afferma Presciutti – Il vaccino, insieme alle ormai super conosciute precauzioni come mascherine, distanziamento e igiene delle mani, sono le armi che abbiamo per sconfiggere il virus e dobbiamo usarle tutte. Chi non le usa fa del male a se stesso, agli altri ed alle attività economiche. Francamente provo tristezza e forte disagio nell’assistere a questo teatrino messo in scena da chi, pur di lucrare qualche consenso, liscia il pelo ai no vax e si scaglia contro il green pass. Io non ho mai cambiato idea: vaccinarsi è un dovere morale e civico perché dobbiamo avere fiducia nella scienza e non in chi urla e la spara più grossa.”

In Umbria intanto nelle ultime 24 ore sono emersi 147 nuovi casi di positività a fronte di 4.686 tamponi (2.559 antigenici e 2.127 molecolari) con un tasso di positività complessivo del 3,13 per cento.

Due ricoveri in meno rispetto a ieri, con 20 pazienti che si trovano in ospedale 2 dei quali (numero invariato) in terapia intensiva. 61 guariti e nessun decesso. Salgono a 1.858 gli attualmente positivi, 86 in più rispetto a ieri.