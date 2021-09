Da venerdì a domenica a Perugia tornano gli “Avanti tutta Days”

Pubblicità

Iniziano domani al Barton Park di Perugia, a Pian di Massiano, gli “Avanti tutta Days”. L’evento, che si protrarrà fino a domenica 12 settembre, ruoterà principalmente intorno ai temi particolarmente cari a Leonardo Cenci, appassionato di sport e con la corsa nel cuore, che hanno contribuito al successo delle precedenti edizioni: sport, salute e solidarietà.

Ognuna delle tre aree di interesse sarà protagonista con degli operatori direttamente presenti, con uno special event e una serie di incontri con personaggi invitati a partecipare. Non saranno i soli temi trattati, perché importanti focus saranno dedicati al mondo dell’alimentazione e a quello dello spettacolo.

Gli “Avanti Tutta Days” sono giunti alla nona edizione, una festa di sport e sociale ideata da Leonardo Cenci e, dopo la sua scomparsa, portata avanti dall’associazione da lui fondata. Sarà questa un’edizione “che fa un salto di qualità importantissimo – ha detto Federico Cenci di Avanti Tutta Onlus – rafforzando la propria identità di bene e di solidarietà, intrecciando proficue relazioni con radicate realtà locali che, come Avanti tutta, sono impegnate per lavorare per il bene dei cittadini”.

Tra i numerosi protagonisti di questa nona edizione, nella quale saranno presenti quasi cento stand e numerose associazioni ospiti, l’ex attaccante di Juventus e Perugia, Fabrizio Ravanelli, i genitori di Nadia Toffa, Luca Panichi e il campione mondiale di Kick Boxing Mirko Gori che sabato alle ore 17,30 si esibirà in un combattimento con il maestro di arti marziali di origini gualdesi Roberto Carlotti.

Ci saranno come sempre momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla ricerca oncologica. Attiva anche una raccolta fondi per la riqualificazione della sala di attesa del day hospital oncologico dell’ospedale di Perugia.