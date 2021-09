Lunedì riaprono le scuole e i trasporti scolastici ripartono regolarmente. Ecco le regole

Pubblicità

Mancano pochissimi giorni all’apertura delle scuole, prevista per lunedì 13 settembre, e questa mattina si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino e i vertici di Busitalia che, insieme a Sordilli Tours, si occupa del trasporto scolastico all’interno del territorio comunale. Ordine del giorno la situazione in vista del ritorno in classe degli studenti e le linee guida da seguire.

Non sono emerse particolari criticità e quindi anche il trasporto scolastico ripartirà regolarmente nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Verranno rispettate le capienze previste dalla norma, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei mezzi pubblici ed all’interno di essi sarà presente il gel per la sanificazione delle mani.

“Si riparte in maniera sicura – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – e con il massimo della collaborazione con tutte le parti in causa. Questo incontro è stato altamente collaborativo e positivo per delineare le ultime linee guida in merito al trasporto pubblico in vista dell’anno scolastico a venire. Da parte nostra anche la struttura comunale, con la squadra di manutenzione, sta garantendo un rientro in classe in piena sicurezza in tutti i plessi con il solito giro di manutenzione ordinaria effettuato prima dell’inizio dell’anno scolastico”.