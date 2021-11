Vandali a Nocera Umbra. Caparvi: “Per loro lavori socialmente utili”

Dopo un’incursione vandalica presso la stazione ferroviara di Nocera Umbra, il sindaco Virginio Caparvi ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ringraziato gli agenti della Polizia Ferroviaria per la celerità e la professionalità con cui hanno agito. “Spiace sapere che due giovani – ha detto il primo cittadino – si siano resi protagonisti di gesti così folli e sconsiderati. C’è la piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale ad impiegarli, laddove dovesse essere comminata una pena in tal senso, in lavori socialmente utili cosicché possano risarcire la comunità nocerina del danno compiuto”.