A Gualdo Tadino fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini con “Christmas Time”

Fine settimana ricco di eventi a Gualdo Tadino con gli appuntamenti di “Christmas time 2021” previsti per sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Street food, pista del ghiaccio, musica, gonfiabili per bambini, trenino e Castello di Babbo Natale animeranno, tra le luci natalizie, il centro storico gualdese.

Sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 18, e domenica 19, a partire dalle ore 11, in Piazza Soprammuro ci sarà il “Natale dei Borghi 2021”, uno street food organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con le Pro Loco di Cartiere, Cerqueto, Morano e Rigali, che prepareranno i piatti tipici delle loro sagre, ossia tagliatelle, caramelle, barbozza, carne alla brace, bruschette e dolci.

L’evento si svolgerà con tavoli all’aperto riscaldati cui si accederà tramite green pass. Previsto accompagnamento musicale durante le due serate, con esibizioni della Banda Jo Boys (sabato 18 dalle ore 21) e dei “The Time Machine” (domenica 19 dalle ore 21).

Gli appuntamenti natalizi nel centro storico di Gualdo Tadino prevedono, sempre per sabato e domenica prossimi, il “Bimbo Day Winter Edition”, due giornate rivolte ai più piccoli con laboratori e animazioni 0-12, in collaborazione con Associazione Re Artù, il trenino nei pressi dell’albero di luci in Piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 18, i gonfiabili “Labirynt – Prova prendermi…” in Piazza Garibaldi a partire dalle 18 e la pista del ghiaccio in Piazza Mazzini, che per questo week end resterà aperta fino alle ore 23.

Nella splendida cornice della Rocca Flea, infine, dalle ore 17 di sabato e domenica nuovi l’appuntamenti con l’affascinante “Castello di Babbo Natale”.

Il programma completo, con tutti gli ultimi aggiornamenti, è presente nella pagina FB “Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni”.

BIGLIETTO UNICO PER I MUSEI – Inoltre, con un biglietto unico di appena 6 euro, sarà possibile visitare il Museo Civico Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli, il Museo della Ceramica, il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo dell’Emigrazione, la Chiesa di San Francesco e il Museo del Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea.

A pochi passi gli uni dagli altri, in ogni museo un operatore accoglierà il visitatore fornendo preziose informazioni. Bambini gratis da 0 a 6 anni e ridotto 3,00 da 7 a 18. I musei saranno aperti venerdì, sabato e domenica aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.