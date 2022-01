Sigillo, screening prima del rientro in classe. Ecco gli orari

Due giornate per effettuare un’attività di screening prima del rientro in classe. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale di Sigillo che per sabato 8 e domenica 9 gennaio ha previsto l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici per gli alunni, docenti e personale Ata delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sigillo, nonché per il personale della direzione didattica e segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

I test, sulla base di adesioni volontarie, verranno effettuati gratuitamente presso la sede della Farmacia di Sigillo, in Via Giacomo Matteotti, 47.

L’iniziativa, che rientra su quanto previsto da un’apposita deliberazione della Regione Umbria, si svolgerà in collaborazione con la Farmacia di Sigillo dei dottori Licia e Maria Palma Bianchi e di concerto con il Gruppo Comunale di Protezione Civile Monte Cucco e il Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Come amministrazione abbiamo ritenuto che lo screening e il monitoraggio con i tamponi rapidi negli ambienti di comunità, in primis le scuole, siano fondamentali per gestire questa particolare fase di convivenza con il virus – riporta una nota del Comune di Sigillo – Oggi più che mai riteniamo necessario procedere in questa direzione, per garantire un’attività di controllo preventiva e capillare, più efficace rispetto a quella una tantum e di massa, che permetta di tenere sotto controllo la situazione e rassicurare famiglie e studenti. Si tratta di un’attività aggiuntiva ed integrata con quella che la Asl con gli impagabili sanitari, mette istituzionalmente in campo ogni giorno.”

Per evitare assembramenti l’amministrazione comunale inviata a rispettare i seguenti orari previsti per le diverse classi.

SABATO 8 GENNAIO – screening per alunni Scuola Primaria di Sigillo

Dalle ore 15.00 alle ore 15.40 classe 1^B Scuola Primaria Sigillo

Dalle ore 15.40 alle ore 16.40 classe 2^B Scuola Primaria Sigillo

Dalle ore 16.40 alle ore 17.20 classe 3^B Scuola Primaria Sigillo

Dalle ore 17.20 alle ore 18.20 classe 4^B Scuola Primaria Sigillo

Dalle ore 18.20 alle ore 19.20 classe 5^B Scuola Primaria Sigillo

DOMENICA 9 GENNAIO – screening alunni Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di primo grado di Sigillo;

docenti e personale Ata della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Sigillo;

personale direzione didattica e segreteria Istituto Comprensivo di Sigillo:

Dalle ore 09.30 alle ore 11.00 Sezione A Scuola dell’Infanzia di Sigillo

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 Sezione B Scuola dell’Infanzia di Sigillo

Dalle ore 15.00 alle ore 15.40 classe 1^B Scuola Secondaria di Primo Grado di Sigillo

Dalle ore 15.40 alle ore 16.20 classe 2^ B Scuola Secondaria di Primo Grado di Sigillo

Dalle ore 17.00 alla ore 18.30 docenti, personale Ata delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Sigillo, addetti alla direzione didattica e segreteria Istituto Comprensivo di Sigillo