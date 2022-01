Servizio civile, a Gualdo Tadino Legacoop Umbria mette a disposizione tre posti

E’ stato pubblicato il bando 2021 del servizio civile universale (SCU) che offre a circa 200 giovani la possibilità di svolgere un anno di servizio civile e che sarà aperto per le candidature fino alle ore 14 del prossimo 26 gennaio 2022.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza importante per i giovani perché permette ai ragazzi di sentirsi cittadini attivi, prendendosi cura del prossimo e rappresenta anche un primo passo nel mondo del lavoro.

Legacoop Umbria mette a disposizione a Gualdo Tadino 3 posti, con la cooperativa Asad nell’EASP Ente per assistenza alla persona, nel Centro Socio Riabilitativo Il Germoglio e nel Laboratorio Socio Occupazionale Il Narciso. Il servizio civile dura 12 mesi ed è rivolta a ragazze/i dai 18 ai 29 anni non compiuti con un impegno di 25 ore settimanali ed un rimborso di euro 444,30 erogati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

“Il valore aggiunto di Legacoop Umbria sta nella sua natura associativa e cooperativa – evidenzia una nota di Legacoop Umbria – I giovani, oltre che intraprendere un’importante crescita personale, entrano in diretto contatto con operatori ed educatori, oltre che con i meccanismi del mondo del lavoro. Risulta essere quindi una duplice esperienza, personale e professionale. Un 30% dei ragazzi continua poi a lavorare nella cooperazione e impara a conoscere i valori che essa persegue.”

“La parola universale ha il merito di rendere più ampia la valenza del servizio civile – dice Andrea Radicchi responsabile Servizio Civile di Legacoop Umbria – con attestazione delle competenze acquisite dai volontari e l’affiancamento di un tutor negli ultimi 2/3 mesi di Servizio Civile per un orientamento nel mondo del lavoro”.

L’anno di Servizio Civile favorisce un percorso di crescita consapevole con risultati molteplici: molti ragazzi si iscrivono a nuovi percorsi formativi o corsi di specializzazione inerenti al mondo del sociale, altri vengono assunti dalle imprese cooperative in cui hanno effettuato il servizio, altri ancora trovano un impiego in altre imprese grazie alle competenze acquisite. In questo senso acquisisce ancor più valore il claim del Servizio Civile, “UNA SCELTA CHE TI CAMBIA LA VITA”.

Le domande possono essere presentate solo ONLINE. Come primo passo occorre scegliere il progetto tra quelli finanziati. Dalla pagina dedicata sul website Legacoop Umbria (www.legacoopumbria.coop) è possibile consultare tutti i progetti disponibili. Dopo questo step si può dare il via alla procedura di iscrizione. Per presentare la domanda è necessario possedere uno SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che si può facilmente richiedere attraverso diversi provider.

Per info serviziocivile@legacoopumbria.coop