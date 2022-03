Addio a Suor Maria Antonietta, la suora del sorriso

E’ scomparsa ieri mattina all’età di 90 anni Suor Maria Antonietta Menichetti, della Comunità delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Gualdo Tadino.

Era conosciutissima per la sua attività di insegnante alle scuole elementari dell’Istituto e per essere stata catechista. “La ricordiamo come la suora del sorriso e della bontà“, ha scritto l’Istituto Bambin Gesù nella sua pagina Facebook nell’annunciarne la morte.

“Responsabile della comunità, docente e catechista, era ricercata per la sua cortesia, la sua presenza pacificante e cordiale e la sua tenerezza materna – scrive ancora l’Istituto – Riportiamo uno stralcio dei suoi scritti rivolto ad una bambina della catechesi che si preparava alla prima Comunione: “Il giorno tanto atteso è giunto! Gesù entra nel tuo cuore per rimanervi sempre! Questo dono di amore renda la tua vita splendida, luminosa e il futuro che il Signore prepara per te non sarà altro che l’espressione della Sua tenerezza”. Questo bel messaggio risuoni nei nostri cuori e ci porti pace e consolazione!”

Anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha rivolto un pensiero per la scomparsa di Suor Maria Antonietta: “La città tutta si stringe in un caloroso abbraccio alla comunità delle suore del Bambin Gesù”.

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di domenica 13 marzo nella basilica cattedrale di San Benedetto.