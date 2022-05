A Gualdo Tadino torna il concorso “Balconi, giardini e negozi in fiore”

Dopo un anno di stop forzato torna a Gualdo Tadino il concorso “Balconi, giardini e negozi in fiore“, arrivato alla sua quarta edizione. L’iniziativa si svolge in collaborazione con fiorai e vivaisti locali che hanno dato pieno sostegno all’iniziativa: Agrilef di Fabrizio Mencarelli, Giuseppina Ascani e Figlie, Magico Fiore di Tiziana Cappelli, Verde Più di Annamaria Sorbelli, Vivaio Annamaria Scassellati e Fabbrizi Agricoltura.

L’iniziativa, secondo il Comune di Gualdo Tadino, si propone di valorizzare e abbellire la città attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali, con le vetrine e dehor dei bar, sono coinvolti in questa azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.

“L’Amministrazione Comunale – ha detto il vicesindaco Fabio Pasquarelli – invita i proprietari di balconi, giardini e negozi del centro storico e della città a partecipare all’iniziativa. Tutto ciò ha l’obiettivo di valorizzare e rendere più attrattiva e bella la nostra città sia per i cittadini, che per i visitatori che arriveranno nel periodo estivo”.

Il concorso si articola in tre sezioni: Balconi e davanzali fioriti – Giardini in fiore – Negozi in fiore. La manifestazione avrà durata da oggi, 09 maggio, fino al prossimo 31 luglio.

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i regolamenti comunali vigenti. La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile cliccando qui. In alternativa il modulo può essere reperito presso l’ufficio comunale situato a piano terra o presso i fiorai aderenti alla manifestazione.

I moduli compilati dovranno essere acquisiti al protocollo del Comune di Gualdo Tadino entro e non oltre il 15 giugno 2022 e dovranno pervenire in una delle seguenti modalità: tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it; tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail cultura@tadino.it. In caso di invio via mail, la domanda dovrà essere firmata, scansionata e dovrà essere corredata di una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Si può anche inviare il tutto tramite posta comune indirizzata al Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino, piazza Martiri della Libertà n.4, 06023 – GUALDO TADINO (PG), oppure con consegna a mano all’ufficio comunale situato a piano terra del Municipio.

SCARICA IL MODULO DI PARTECIPAZIONE

SCARICA IL BANDO DEL CONCORSO