Il 19 giugno ad Assisi gran finale per “InCanto sulle vie di Francesco”

Sarà davvero un abbraccio musicale corale, quello previsto per domenica 19 giugno prossimo a partire dalle 16.30 ad Assisi, dove si svolgerà l’incontro finale della manifestazione “InCanto – sulle vie di Francesco” , serie di eventi che, patrocinata dalla Regione Umbria e numerose altre istituzioni, ha spaziato dal 14 maggio ad oggi tra Umbria, Toscana e Marche, facendo tappa a Staffolo (An), Trevi, Sansepolcro, Valfabbrica, Nocera Umbra e Cannara, coinvolgendo realtà corali di tutta Italia.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, prevedeva di percorrere tratti di antichi percorsi francescani fermandosi, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni.

Ad Assisi, domenica 19 giugno saranno ben 10 le realtà corali che offriranno i propri canti in diversi posti della città natale del Poverello – con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Proloco di Assisi – nella Chiesa Nuova della casa paterna di San Francesco si esibiranno il Coro polifonico “David Brunori” di Moie e il Coro polifonico “Canto Libero” di Allerona; l’Ensemble Vocale Femminile “Nota Só” di Perugia e la Corale “Santa Rita” di Cascia saranno nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva; la Corale di Monteluce e il Coro polifonico “Concentus Vocalis” di Cannara nella Chiesa di Santo Stefano, mentre nella Chiesa di Santa Margherita ci saranno la Corale “Santa Cecilia” di Nocera Umbra e il Chorus Fractae Ebe Igi di Umbertide; il Coro “Città di Piero Domenico Stella” di Sansepolcro nell’Abbazia di San Pietro; la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

A conclusione, in Basilica, tutti i cori a voci unite canteranno, come da tradizione di “InCanto” il Cantico delle Creature di padre Domenico Stella