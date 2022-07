Cambio alla presidenza del Lions Club Gualdo Tadino: Sissi Palmieri guiderà il sodalizio

Nei giorni scorsi si sono tenuti, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e della massima carica lionistica – Presidente della Zona D Paolo Forconi, la “charter” e il “Passaggio della Campana” presso il Lions Club Gualdo Tadino.

Andrea Angeletti ha passato le consegne a Sissi Palmieri che guiderà il sodalizio sino al 30 giugno 2023.

Il presidente uscente ha ricordato i momenti salienti della annata 2021-2022 che ha visto rinnovarsi l’impegno Lion, nonostante gli enormi disagi provocati dalla pandemia, con rilevanti opere.

Tra le numerose azioni, oltre alla divulgazione del tema nazionale “L’Affido Scelta d’Amore”, è stata consolidata la sinergia tra il Club e l’Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, sia in materia di orientamento professionale che per il supporto Lions alla formazione degli studenti al primo soccorso.

Grande spazio è stato riservato ai service permanenti dedicati agli screening della vista e della scoliosi rivolti alla scuola primaria Istituto Bambin Gesù. Molto successo ha raccolto, poi, la potenziata esperienza del Poster della Pace con il concorso delle scuole di Sigillo e di Fossato di Vico.

Incrementata attenzione è stata rivolta al service “Nuove Povertà”, con la stretta condivisione operativa tra il Club e l’Associazione Banco di Solidarietà Gualdo Tadino.

Nell’ambito dei beni culturali e artistici, stante la tradizionale collaborazione con il Polo Museale tramite la direttrice Catia Monacelli unitamente al Comune di Gualdo Tadino per mezzo del sindaco, della giunta e dei settori di riferimento, i Lions gualdesi hanno sostenuto la mostra permanente, presso casa Cajani, dedicata all’artista Angelo Carini detto Cinquantuno. Pari sensibilità è stata inoltre riservata alla tutela ambientale con la consueta pulizia dell’eremo del Beato Angelo.

Il Lions Club ha poi rivolto un sentito benvenuto, per l’ingresso quale socio del club gualdese, ad Alfredo Villa.

Nel corso della serata è stato assegnato il più importante riconoscimento, per grandi meriti lionistici, dedicato al fondatore del Lions International Melvin Jones, al lion Paolo Forconi.

In conclusione il presidente uscente, nel ringraziare il proprio direttivo e i soci, ha trasmesso in sintesi numerica il lavoro svolto dall’Associazione gualdese.

attività di service 27;

persone servite 3.498;

ore di servizio volontario 1.174;

fondi donati 9.167 US Dollars.

Il presidente entrante Sissi Palmieri, nell’anticipare il proprio programma operativo, ha rinnovato la volontà a tutto l’impegno e la dedizione possibili per l’attuazione dei temi, dei service nazionali unitamente a peculiari azioni nel territorio. E’ stata quindi introdotta la squadra che opererà per l’annata 2022 -2023.

Sissi Palmieri Presidente (P)

Pierluigi Coldagelli 1°Vice Presidente (VP)

Andrea Angeletti Past Presidente (PP)

Paolo Forconi Segretario (S)

Gianni Alessio Padoin Cerimoniere (M)

Luigina Matteucci Censore (CE)

Enrico Amoni Tesoriere (T)

Francesco Bartelli Consigliere (CD)

Alvaro Bellucci Consigliere (CD)

Barbara Ciaberna Consigliere (CD)

Daria Grilli Consigliere (CD)

Angelo Mataloni Consigliere (CD)

Costantino Matarazzi Consigliere (CD)

Didier Monacelli Consigliere (CD)

Natascia Parlanti Consigliere (CD)

Guido Pennoni Consigliere (CD)

Gianmarco Fanelli Consigliere (CD)

Alessandro Anemone Consigliere (CD)

Raffaele Fabbrizi Consigliere (CD)

Alfredo Villa Consigliere (CD)

Riccardo Bazzucchini Consigliere (CD)

Francesco Bartelli Pres. Comitato Soci (PCS)

Andrea Angeletti Membro Comitato Soci (MCS)

Raffaele Fabbrizi Membro Comitato Soci (MCS)

Moira Viventi Officer TI (IT)

Luigina Matteucci Addetto Stampa (PRESS)

Andrea Angeletti Officer di club per LCIF

Barbara Ciaberna Officer di club per GLT

Raffaele Fabbrizi Officer di club per GST

Riccardo Costantini Officer di club per GMT