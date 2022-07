Gualdo Tadino, arresto nella notte per detenzione di droga a fini di spaccio

Questa notte i Carabinieri di Nocera Umbra, di pattuglia a Gualdo Tadino, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo del posto di 26 anni. Lungo via Cairoli, nel quartiere di San Rocco, all’altezza di un piccolo parcheggio i militari hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter con casco calzato e con il motore acceso. Dopo il controllo è emerso che il giovane era senza patente, dato che gli era stata revocata e che inoltre era gravato da precedenti relativi agli stupefacenti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale, del veicolo e anche del domicilio dove, nascoste all’interno di un armadio della camera da letto, sono state rinvenute due buste di cellophane contenenti complessivamente 160 grammi di infiorescenze di cannabis, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Perugia per guida senza patente. Questa mattina si è tenuta l’udienza con rito direttissimo di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.