Italia al voto il 25 Settembre. È il giorno dei Giochi de le Porte!!

È praticamente ufficiale: in Italia, le elezioni politiche per scegliere le Camere della 19° legislatura si terranno il 25 settembre 2022, presumibilmente su una sola giornata. Nello stesso giorno a Gualdo Tadino è in programma la 44° edizione dei Giochi de le Porte. Cosa succederà? È ancora troppo presto per sapere con precisione come ci si organizzerà, ma da ieri sera i social sono stati tempestati di domande, perplessità e ipotesi.

Tantissime le difficoltà, alcune probabilmente insormontabili: seggi a ridosso del centro storico, il Municipio all’interno dell’Arengo Maggiore dei Giochi che dovrà svolgere le importantissime funzioni tipiche di una tornata elettorale e le forze dell’ordine impegnate a controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Insomma l’ipotesi più probabile sembra quello di uno spostamento, per la prima volta nella loro storia, dei Giochi de le Porte. La settimana prima? Quella dopo? Tutto da vedere. L’Ente Giochi, tramite un post sulla propria pagina Facebook, ha fatto sapere di restare per ora in attesa per poi decidere, ovviamente insieme al Comune e agli altri organi competenti, le modalità di riorganizzazione dei Giochi 2022. Riorganizzazione anche nella remota ipotesi dello svolgimento nello stesso giorno, perché è chiaro che comunque il programma dovrà subire delle variazioni.