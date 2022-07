Incidente all’alba a Gubbio, tre persone in ospedale

Un incidente stradale all’alba di quest’oggi, lunedì 25 luglio, si è verificato alle porte di Gubbio.

Tre le vetture coinvolte, di cui una si è ribaltata, che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrate intorno alle 6,15 nel tratto della variante interna della S.S. 219 Pian d’Assino, esattamente al km. 18,700.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato i tre conducenti presso l’ospedale di Branca per accertamenti.