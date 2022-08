A Pieve di Compresseto da questa sera torna “La Sagra dello Gnocco”

Dopo due anni di interruzione forzata, a causa della fase emergenziale legata alla pandemia, torna a Pieve di Compresseto la Sagra dello Gnocco, da questa sera fino a domenica 7 agosto.

La frazione gualdese è così pronta ad accogliere gli affezionati con il tradizionale gnocco di patate fatto a mano dagli abitanti del paese e un ricco stand gastronomico, tre orchestre spettacolo per allietare gli amanti del ballo liscio e i classici giochi popolari del folklore locale.

“La comunità di Pieve di Compresseto riprende l’organizzazione della Sagra dello Gnocco, arrivata alla sua 31esima edizione, con un variegato programma d’intrattenimento e il tanto amato gnocco di patate, fatto a mano dagli abitanti del paese nei tre giorni di festa, veramente fatto, cotto e mangiato per le tempistiche e la freschezza del prodotto – commenta il presidente della Pro Loco, Gabriele Bazzucchi – Un piccolo paese dalle grandi potenzialità che è pronto ad accogliere la popolazione in questa manifestazione enogastronomica che caratterizza la frazione; vero e proprio momento di aggregazione per residenti e non, i quali si ritrovano a svolgere volontariamente varie mansioni e attività per permettere la buona riuscita dell’evento. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere momenti di serenità in questi mesi complicati.”