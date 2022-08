Giochi de le Porte, al via un settembre ricco di appuntamenti

Inizia un settembre ricco di appuntamenti per l’Ente Giochi de le Porte, che quest’anno non culminerà con la disputa del Palio nell’ultima domenica del mese. La concomitanza con le elezioni ha costretto l’organizzazione a spostare la Festa al 2 ottobre.

Ma saranno molti gli eventi che l’Ente ha messo in calendario in attesa dell’arrivo della prima domenica di ottobre.

CONVIVIUM EPULONIS – Si è partiti sabato scorso con il Convivium Epulonis, la cena medievale che si è tenuta nello splendido scenario della taverna di San Facondino e, per un aperitivo, in quella altrettanto suggestiva di San Benedetto, allestite dalla commissione artistica dell’Ente.

Numerosi gli ospiti dell’Ente Giochi che hanno gustato un cena preparata dai tavernieri delle Porte secondo le antiche ricette tardo medioevali. A dare il benvenuto il presidente dell’Ente, Claudio Zeni, insieme a tutto il direttivo, al Gonfaloniere Andrea Farinacci, ai priori e al vicesindaco di Gualdo Tadino Fabio Pasquarelli.

Nobili castellani, splendide dame, balestrieri, sbandieratori e musici hanno reso ancor più affascinante la serata, allietata da giullari, giocolieri e che nel corso del banchetto ha visto anche l’apparizione della Bastula impersonata da Carmela De Marte. Presentato in anteprima un video sui Giochi prodotto da MS Service. Premiati dall’Ente con brocche in ceramica dell’artigianato gualdese il presidente dell’Aurs Carlo Paolocci, il direttore del Polo Museale, Catia Monacelli, il direttore di Trg Giacomo Marinelli Andreoli e la memoria dell’imprenditore Giuseppe Costantini, premio ritirato dal nipote e amministratore delegato di Icom Silvio Pascolini. Ad aggiudicarsi la Bastola d’oro per la realizzazione del miglior piatto è stata Porta San Benedetto.

PRIMO FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE – Numerosi eventi collaterali caratterizzeranno l’intero mese di settembre di attesa dei Giochi.

Sabato 3 alle ore 18,30, presso l’anfiteatro di piazza Soprammuro, lectio magistralis dell’Università degli Studi di Perugia sul tema “Dalle onde gravitazionali a una nuova astrofisica: l’astrofisica multimessenger”.

Domenica 4 alle ore 15 seconda Mostra dei Somari in centro storico.

Alle 18 presentazione del libro “Per Alisia” di Patrizia Parlanti presso la Rocca Flea.

Seguirà alle 18.30, sempre presso la Sala della Città della Rocca Flea, la presentazione del libro “Niccolò Piccinino – Storia di un capitano di ventura” di Luciano Taborchi. Mario Squadroni, già Soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria, ne parlerà con l’autore. Un volume che racconta le vicende di Piccinino, della sua militanza con i Visconti e il Papa, della presa di Gualdo Tadino e del sogno del Ducato di Milano.

Gli eventi proseguiranno per tutti i fine settimana fino ai Giochi de le Porte.