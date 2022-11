Nocera Umbra Borgo Green, successo della passeggiata ecologica

Importante risultato per la passeggiata ecologica organizzata da Nocera Umbra Borgo Green, in collaborazione con Legambiente Foligno e Valli del Topino, Valle Umbra Servizi Spa, Musei Nocera Umbra e con il Patrocinio del Comune di Nocera Umbra. L’evento, svoltosi domenica 6 novembre, è stato organizzato nel centro storico di Nocera Umbra, con partenza da piazza Umberto I.

Un modo per trascorrere una mattinata all’aria aperta, scoprendo le bellezze del territorio, ma anche per raccogliere sporcizia e materiale abbandonato. I volontari dell’associazione, nata nel 2020 e che si prefigge di far diventare Nocera ‘borgo più green d’Italia’ entro il 2030 hanno raccolto quattro sacchi di plastica, altrettanti sacchi di materiale per l’indifferenziata, due sacchi di carta e uno di vetro.

“Un format riuscito – spiegano dall’associazione – che ha abbinato la passeggiata ecologica ai momenti formativi storico – culturali, in questo caso sui temi della raccolta differenziata”. L’idea sarà replicata su altri argomenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della sostenibilità e dell’ambiente.

Photogallery