Open day Istituto Bambin Gesù: novità per inglese, musica e informatica

L’istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino ha accolto ieri genitori e alunni in occasione dell’Open Day che ha riguardato sia la scuola dell’infanzia, che quella primaria. Tantissime sono state le presenze per ambedue gli indirizzi scolastici. L’incontro con la dirigenza della scuola e i docenti è servito a far conoscere gli ambienti dell’istituto e il piano educativo della scuola, tra cui l’offerta formativa per la lingua inglese. L’istituto gualdese è diventato Centro di preparazione accreditato Cambridge English Assessment e ha una nomina speciale al premio Vantiamo inoltre una nomina speciale al prestigioso premio “Best Italian Preparation Centre”.

Gli intervenuti hanno avuto la possibilità di vedere anche i nuovi ambienti del laboratorio musicale, con cabina di registrazione, e dell’aula multimediale con venticinque postazioni, complete di MacBook Air con doppio sistema operativo, macOS e Windows.