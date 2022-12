Gualdo Tadino, un giardino per don Giussani. Intitolazione l’8 dicembre

Gualdo Tadino fa memoria del centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore, guida e padre spirituale del Movimento di Comunione e Liberazione.

La figura del sacerdote ed educatore sarà ricordata con l’intitolazione dell’area verde in località Casale, lungo la strada che conduce al santuario del Divino Amore. Lo ha stabilito la giunta comunale di Gualdo Tadino, su proposta dell’assessore Paola Gramaccia, accogliendo così la richiesta della fraternità gualdese di CL.

Dall’8 dicembre lo spazio, dov’è collocato un giardino pubblico con panchine e giochi, sarà denominato “Giardino don Luigi Giussani”. Sarà anche apposto un banner riferito alla vita del sacerdote lombardo.

La cerimonia d’intitolazione, alla presenza delle autorità istituzionali e religiose, prevede alle ore 16 il taglio del nastro presso via dell’Eremo del Beato Angelo, poi alle ore 17 un incontro alla Mediateca del Museo Regionale dell’Emigrazione. Interverranno Mariella Carlotti, dirigente scolastico Conservatorio San Niccolò di Prato, e Valter Venturi, presidente Associazione Banco Alimentare dell’Umbria.

Don Giussani, scomparso nel 2005, è considerato uno dei più grandi educatori italiani del secolo scorso. Il prelato è nato a Desio, provincia di Monza e della Brianza, il 15 ottobre 1922; è stato il fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, esempio e riferimento per migliaia di giovani e adulti e co-fondatore, insieme al Cavalier Danilo Fossati presidente della Star, dell’Associazione Banco Alimentare.

“Certamente – afferma Francesco Bensi, responsabile diocesano della Fraternità di Cl – don Giussani è oggi riconosciuto non solo in ambito cattolico, ma anche da laici, scienziati, atei, credenti di altre religioni, come una figura di rilievo, un sacerdote che ha lasciato il segno e la cui vita può essere punto di riferimento per tutti. Abbiamo ancora nel cuore le parole che Papa Francesco ci ha rivolto durante l’udienza del 15 ottobre scorso. In quell’occasione erano presenti in piazza San Pietro oltre 60.000 aderenti di tutto il Movimento (ad oggi diffuso in 90 paesi e 5 continenti). Il Santo Padre ha voluto esprimere la sua gratitudine a don Giussani: «per tutto ciò che ha saputo seminare e irradiare dappertutto per il bene della Chiesa […] che riconosce la sua genialità pedagogica e teologica considerandolo vero apostolo, padre e maestro». Attualmente è in corso anche la causa per la sua beatificazione e canonizzazione.”