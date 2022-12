Al sindaco Presciutti assegnato il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0

Il prestigioso Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0, giunto alla 21esima edizione, nella sezione Politica e Relazioni Internazionali, è stato assegnato al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. La cerimonia si è svolta nella giornata di venerdì 9 dicembre presso Spazio Europa, sede della Rappresentanza Italiana della Commissione e del Parlamento Europeo.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine rappresenta un importante riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia e all’estero, allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e, quindi, della fratellanza universale. Rappresenta idealmente un “Ponte di Cultura” tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo che, all’epoca della civiltà Cartaginese e Romana, rappresentava il solo “mondo noto e conosciuto”.

La manifestazione viene annualmente organizzata dai vertici dei Corpi Sanitari Internazionali, organizzazione presieduta dal comandante, il generale Alessandro Della Posta. Tutte le personalità che vengono insignite del Premo Cartagine sono annotate nel prestigioso Albo d’Onore dell’Accademia e assumono la qualità di “Accademici” componenti l’organo sociale del Senato Accademico (organo deputato alla approvazione del conferimento del premio).

Nell’Albo d’Onore del Premio Cartagine sono annoverati molti nomi illustri tra i quali: Mario Luzi, Corrado Calabrò, Lucio Dalla, Antonino Zichichi, Antonio Banderas, Jacque Diouf, Kofi Annan, Ennio Morricone, George Clooney, Giulio Andreotti, Maria Grazia Cucinotta, Lino Banfi, Franco Zeffirelli, Sara Simeoni, Nicola Pietrangeli solo per citarne alcuni.

“Sono estremamente onorato di essere stato invitato a Roma per ricevere il Premio Cartagine 2.0 – ha commentato il sindaco Presciutti – Un riconoscimento prestigioso e significativo, che rappresenta un attestato di grande stima per tutta la comunità gualdese ed è allo stesso tempo uno stimolo a proseguire e valorizzare il lavoro di cooperazione internazionale che la nostra amministrazione sta portando avanti in diversi Paesi europei, in Tunisia e a Cuba con lo scopo di promuovere i valori di pace, fratellanza e collaborazione tra i popoli. Ringrazio quindi i Corpi Sanitari Internazionali e il Comandante, generale Alessandro Della Posta, organizzatori dell’iniziativa, per avermi consegnato questo importante premio.”

Nella stessa giornata hanno ricevuto il riconoscimento anche i due Comuni tunisini di Sejnane e Hachachna con con cui Gualdo Tadino ha stretto negli scorsi anni un patto di amicizia. Alla cerimonia sono intervenuti la sindaca di Hachachna Thouraya Saidani, il vice sindaco di Seijnane Maalaoui Mohamed Ali, l’assessore Traidi Imed e il responsabile degli affari esteri dell’Ambasciata tunisina in Italia Marwan Al Qablouti.

Con loro era presente anche Hedi Khirat, responsabile sia della Camera del Lavoro di Gualdo Tadino che a livello regionale dell’immigrazione Cgil Umbria, uno dei fautori del patto di amicizia tra Gualdo Tadino e i due comuni tunisini.