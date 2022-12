Segreteria Pd, Presciutti condivide la scelta di Ricci di sostenere Bonaccini

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, condivide la scelta del suo collega di Pesaro, Matteo Ricci (“un amico e leader vero e leale”, dice il primo cittadino gualdese), di sostenere la candidatura del presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, alla segreteria del Partito Democratico.

“Il percorso costruito in questi mesi attraverso un assiduo e continuo confronto nella provincia italiana ha consentito di costruire dal basso una proposta per il futuro del partito e del Paese”, scrive Presciutti.

Ricci in questi giorni è impegnato nel tour “Pane e Politica”, con cui sta girando l’Italia (lunedì scorso è stato anche a Gualdo Tadino) andando a cena in casa di elettori del centrosinistra per raccogliere impressioni, critiche e proposte per rilanciare il Partito Democratico. Sembrava essere il lancio della propria candidatura alla guida del Pd, invece due giorni fa è arrivata la decisione di sostenere Bonaccini. “Alcune nostre proposte – ha detto il sindaco di Pesaro – confluiranno nella sua piattaforma programmatica”.

“Continueremo anche in Umbria in questo lavoro di costruzione con le nostre idee e la nostra passione, perché il Pd resti vivo, cresca e tenga la barra ben dritta a sinistra al fianco dei più deboli di chi soffre e di chi si impegna per creare lavoro per la Pace e per salvare il pianeta – conclude Presciutti – Insieme abbiamo fatto un cammino straordinario che oggi rilanciamo per il bene del Pd dell’Umbria e del Paese.”