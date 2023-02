I soci Coop ricordano Sabrina Passeri donando la “Bibateca” alla pediatria dell’ospedale di Branca

La sezione soci Coop Centro Italia di Gualdo Tadino ha fortemente voluto creare qualcosa che ricordasse ed onorasse la memoria di Sabrina Passeri, “Biba” per gli amici, socia, dipendente e pilastro del negozio Coop di Gualdo Tadino, sempre attiva e propositiva nell’essere vicino ai bisogni degli altri, particolarmente dei più fragili e dei bimbi.

Per questo motivo, grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione della direzione sanitaria dell’ospedale, nonché del reparto di pediatria, martedì 31 gennaio, alla presenza del Primario del reparto dottor Guido Pennoni e della dottoressa Donatella Mambrini, in rappresentanza della direzione sanitaria, sono stati donati al reparto scaffali e libri.

Nasce così la Bibateca, una piccola biblioteca dedicata ai più piccoli. Un primo tassello di un progetto che continuerà nel tempo, anche in sinergia con le sezioni soci Coop dei territori limitrofi affinché questo spazio possa diventare sempre più grande, proprio come la generosità di Sabrina.

Nella Bibateca si trova molto del mondo di Sabrina. Ci sono i bimbi, i clown della terapia del sorriso ai quali lei ha sempre dedicato parte del suo tempo. Qui si alleggerisce la degenza e si creano sorrisi. E il sorriso è sempre stato il biglietto da visita di Sabrina. Questa iniziativa fa parte delle attività territoriali della sezione soci Coop Centro Italia di Gualdo. Le sezioni sono gli organismi territoriali di rappresentanza dei soci, cui spetta proporre e realizzare sul proprio territorio attività di partecipazione ed aggregazione di tipo culturale, educativo, solidaristico, ricreativo o comunque socialmente utile, anche collaborando e intrattenendo relazioni costruttive con gli enti e associazioni del territorio stesso.