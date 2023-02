Fabrizio De André entra nelle scuole di Gualdo Tadino

Nella mattinata di venerdì 10 febbraio al teatro Don Bosco, gli studenti di Gualdo Tadino faranno conoscenza con l’uomo e l’artista Fabrizio De André. L’iniziativa è della tribute band gualdese André-a, che proporrà alle scuole una sintesi dello spettacolo che poi, la sera alle ore 21, sarà aperto a tutto il pubblico. Destinatari dell’evento, gli studenti del biennio dell’istituto Superiore “Raffaele Casimiri” (ore 11.00) e le seconde classi della Scuola Secondaria di primo grado “Franco Storelli” (ore 9.00). Coinvolta anche la V elementare dell’istituto Bambin Gesù.

L’importanza di portare tra i banchi l’insegnamento dei testi di cantautori è nota da tempo. Un critico musicale pose una domanda: “Se Shakespeare è letteratura teatrale, perché De André non può essere considerata letteratura musicale?”. E’ quindi opinione ormai diffusa quella di riconoscere l’importanza dei testi d’autore, considerati una forma d’arte. Essi trasmettono cultura: per le parole, per il contenuto, per la loro capacità di raccontare la storia e di riflettere le società. Con essi si tramandano vicende, sentimenti, emozioni, stati d’animo.

Insegnare la struttura metrica, la linguistica, i risvolti sociali e storici di autori come De André, De Gregori, Vecchioni, Fossati, solo per citarne alcuni, ciascuno con un proprio stile, che fanno ormai parte della letteratura italiana, è anche un mezzo di diffusione della nostra cultura nel mondo. Come afferma lo stesso Roberto Vecchioni, “la canzone è cultura perché è lo specchio della società in tutti i tempi, è il riassunto di vicende popolari e colte che sono accadute in secoli di vita italiana e che non si possono non conoscere”.

Per questi motivi, André-a Tribute Band ha pensato di proporre al pubblico scolastico lo spettacolo che da qualche anno sta portando nelle piazze e nei teatri italiani. L’evento di venerdì 10 febbraio è patrocinato dal comune di Gualdo Tadino. Le informazioni per gli ultimi biglietti rimasti per lo spettacolo delle ore 21 possono essere chieste al numero di telefono 347.9047608.

La “mini tournée” di febbraio del gruppo si concluderà domenica 12 febbraio alle ore 18 presso il teatro di Tagliacozzo, in Abruzzo.