Il Comitato Pro Acqua sul progetto A2A: “Non si può fare impresa sui rifiuti”

“Siamo allibiti del fatto che la Regione Umbria abbia deciso di prendere di mira la conca eugubina gualdese, una delle aree più naturalistiche e incontaminate della regione per realizzare impianti che trattano rifiuti“. Lo dice il Comitato Pro Acqua di Gualdo Tadino riferendosi al progetto dell’impianto per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti organici.

Secondo il Comitato, va ridotta la produzione dei rifiuti, mentre in questo modo viene solo incentivata. “Ci stupisce che il vice presidente della Regione per altro gualdese – si legge nel comunicato – vuol distogliere quest’area dalla sua destinazione naturalistica e turistica per faviorire un altro tipo di impresa: quella dei rifiuti, certamente più redditizia, ma devastante per la nostra identità culturale, storica e ambientale“.

Il Comitato Pro Acqua parla di “scelte scellerate” e cita il professor Gianni Tamino, docente universitario ambientalista e assistente di biologia generale a Padova, il quale affermerebbe come non sia “sufficiente la sostituzione delle fonti fossili con l’utilizzo delle biomasse o con le bioenergie da ueste derivate. Non solo perché insufficienti quantitativamente, ma anche perché non sono in grado di ridurre i cambiamenti climatici in atto. L’upgrading del biogas a biometano, non solo consuma energia, riducendo il bilancio energetico di tutto il processo, ma soprattutto libererebbe inquinanti pericolsi per l’ambiente e sostanze in grado di alterare il clima“.

Il Comitato Pro Acqua annuncia che non starà a guardare e che parteciperà alla conferenza dei servizi del prossimo 23 febbraio con il suo avvocato Valeria Passeri. Lo stesso Comitato ha allegato al comunicato stampa le considerazioni del professor Gianni Tamino sui digestori anaerobici, che potete leggere cliccando qui.