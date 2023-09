Il “Mazzatinti” al webinar per la Giornata delle lingue straniere

In occasione della Giornata europea delle lingue straniere, che si celebra in tutta Europa il 26 settembre, i ragazzi del Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo del Polo Mazzatinti hanno partecipato al webinar in diretta dalla piattaforma Educazione Digitale, con il riconoscimento del Ministero dell’istruzione e del Merito.

Un’occasione per celebrare la diversità linguistica dell’Europa attraverso la figura del Dipartimento per le Politiche Europee e rappresentanti del Consiglio d’Europa, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’ Istruzione e del Merito e del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Si è parlato del rapporto tra lingue e popoli, ponendo l’accento sul ruolo delle lingue nello sviluppo di società più aperte e inclusive.

“L’internazionalizzazione della scuola è veramente un punto di forza del Mazzatinti che ha già iniziato l’anno scolastico all’insegna degli scambi e dei gemellaggi”, evidenziano dall’istituto eugubino.

In questi primi giorni infatti sono giunti studenti da Belgio, Portogallo e Ungheria, mentre prossimamente saranno a Gubbio i pari età di Berlino. Partenze pronte, invece, per il programma Erasmus già previste per Budapest, Kogeka e Larissa.