Kobe Dome: inaugurato il campo da basket che omaggia la leggenda Bryant

Venerdì 21 giugno è stato inaugurato a Gualdo Tadino il rinnovato campo da basket dell’Oratorio Don Bosco, ora conosciuto come Kobe Dome, in onore del leggendario cestista dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. La denominazione celebra il grande campione NBA, soprannominato “Black Mamba”, tragicamente scomparso quattro anni fa.

Grazie al lavoro e alla passione dei ragazzi della Black Mamba Association, il campo ha cambiato completamente il proprio look. La nuova veste grafica del rettangolo di gioco, ora tinteggiato con i colori gialloviola dei Lakers, è frutto di un progetto collaborativo che ha visto la partecipazione attiva del Comune di Gualdo Tadino, dell’associazione Educare alla Vita Buona e della stessa Black Mamba Association.

Educare alla Vita Buona ha messo a disposizione il campo, il Comune ha sostenuto le spese per i materiali e le vernici, mentre i ragazzi e le ragazze della Black Mamba Association, insieme ai genitori, hanno dedicato tempo ed energie per ridipingere il campo, conferendogli un aspetto moderno e accattivante. Il Kobe Dome non solo omaggia un’icona sportiva mondiale, ma offre anche uno spazio rigenerato per la pratica sportiva e per eventi.





















Il campo da basket dell’Oratorio Don Bosco vanta una lunga storia nella vita sportiva di Gualdo Tadino. Prima della costruzione del palasport Luzi nella seconda metà degli anni Settanta, l’impianto era il cuore pulsante delle attività della Salus Gualdo, con gli spalti sempre gremiti di tifosi.

Aspetto che, dopo il taglio del nastro, è stato sottolineato dal sindaco Massimiliano Presciutti che ha ringraziato i ragazzi per aver ridato “vita e slancio a un luogo storico del basket gualdese.”

Carlo Gola, presidente di Educare alla vita buona, nel complimentarsi con i ragazzi per il nuovo look del terreno di gioco (“avete fatto un capolavoro“, ha detto) ha ribadito la validità di un progetto che si basa sulla collaborazione tra più realtà, mentre Gabriele Panfili, presidente Black Mamba Association, ha evidenziato come questo campo sarà il palcoscenico di tante partite di basket, compreso quello in carrozzina.

All’inaugurazione del playground erano infatti presenti atleti del Superteam Libertas Perugia, società di basket in carrozzina, i quali hanno sottolineato come la loro organizzazione punti a coinvolgere più giovani possibile, sia disabili che non, ricordando che la società per la prima volta ha partecipato al campionato nazionale Uisp piazzandosi a metà classifica.

Kobe Dome come punto d’incontro, è stato detto, che con il suo nuovo aspetto, sarà la sede di importanti eventi organizzati dalla Black Mamba Association, tra cui l’ormai celebre “Black Mamba Tournament”, che quest’anno si terrà dal 10 al 14 luglio. Questo torneo in poco tempo è diventato un appuntamento fisso e atteso, capace di attrarre appassionati e atleti anche da fuori città.

L’inaugurazione del campo è stata anche un momento di grande partecipazione. Infatti, insieme a tanti ragazzi e ragazze che nonostante il pomeriggio afoso hanno invaso il campo da gioco, c’erano consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione e alcune vecchie glorie del basket gualdese.

Il Kobe Dome adesso è realtà.