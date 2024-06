Premio Rocca Flea 2024 sulla “Madre Terra”. Una sezione intitolata a Luciano Meccoli

Il prestigioso concorso letterario nazionale Premio Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Rotary Club di Gualdo Tadino e sostenuto dal Rotary Club di Gualdo Tadino, giunge alla sua XVI edizione.

Il tema di quest’anno è “Salvando la Madre Terra, salveremo noi stessi”.

I concorrenti sono liberi di interpretare lo spunto nella maniera che riterranno più opportuna, consona alla loro sensibilità, come ha sottolineato il presidente della Pro Tadino, Carlo Giustiniani: “Lo scorso anno abbiamo avuto modo di sviluppare ed approfondire il delicato tema di conflitto e pace, demolizione e costruzione. Ed ecco che, in qualche modo, il nostro filo conduttore ora si snoda in profondità, accogliendo le nostre radici più preziose. In bocca al lupo a tutti coloro che sapranno raccontarci e sviluppare la propria visione della nostra Madre Terra”.

Il concorso prevede la partecipazione con racconti di narrativa italiana, edita o inedita (massimo due opere per ciascun autore) ed è aperto a tutti, senza alcun limite di età o provenienza geografica.

Una specifica sezione, il premio “Giovane scrittore“, è riservata ai giovani autori under 25. Dall’anno scorso è presente la sezione “Giovanissimi”, riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Da quest’anno, la sezione prende il nome di “Premio Luciano Meccoli”, in onore del presidente onorario della Pro Tadino recentemente scomparso che fu l’ideatore della sezione stessa. Il Premio “Luciano Meccoli” quest’anno sarà rivolto specificatamente ai soli studenti della Fascia Appenninica e zone limitrofe dell’Umbria.

Tutti gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da personalità provenienti dal mondo universitario, della scuola e dell’editoria.

SCADENZA – Il termine di presentazione per il modulo d’iscrizione e le opere in concorso è entro e non oltre il 10 settembre 2024, esclusivamente per la sezione Giovanissimi, la presentazione del modulo d’iscrizione e delle opere in concorso è entro e non oltre il 10 ottobre 2024.

PREMI – Il vincitore riceverà una borsa di studio di 400 euro, un attestato, un’opera in ceramica e un soggiorno a Gualdo Tadino. È previsto anche un premio riservato ai giovani scrittori, una borsa di studio di 150 euro e 100 euro per il Premio Luciano Meccoli; nonché la pubblicazione, in apposito volume, di tutte le opere premiate e segnalate.

IL BANDO – Il bando integrale relativo al concorso è consultabile sul sito www.protadino.it dove sono presenti tutte le notizie inerenti al concorso; a tal fine sono consultabili anche www.accademiadeiromiti.it e la pagina Facebook “Pro Tadino Gualdo”.

SCARICA IL BANDO

Per eventuali informazioni, i concorrenti e gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa: e-mail segreteria.premioroccaflea@gmail.com, tel. 393/8499067 (Sara) / 348 8989441 (Selena).