In arrivo 150mila euro dalla Regione al Comune per il completamento dell’impianto di atletica

Il Comune di Gualdo Tadino riceverà dalla Regione Umbria 150.000 euro di finanziamento per l’adeguamento e l’efficientamento energetico degli spogliatoi del nuovo impianto indoor di atletica leggera, unico in Umbria, intitolato a Fra Mauro.

E’ stata infatti pubblicata nel Bollettino n. 29 della Regione Umbria la graduatoria degli interventi finanziati dal bando regionale che concedeva contributi per investimenti di riqualificazione urbana e centri di vita associata a valere su risorse regionali annualità 2024-2025 per un importo complessivo di 1.500.000 euro.

Tra questi figura l’intervento sull’impianto sportivo gualdese con il progetto presentato dal Comune che si è piazzato al sesto posto sui quindici ritenuti idonei in tutto il territorio regionale.

Questo finanziamento permetterà di completare un’altra opera che il Comune di Gualdo Tadino ritiene strategica per le società sportive e le scuole.

“Iniziamo la nuova legislatura così come avevamo terminato quella passata – sottolinea il sindaco Massimiliano Presciutti – Questo ennesimo finanziamento che siamo stati capaci di attrarre testimonia la nostra capacità progettuale e di programmazione degli interventi ed è la risposta più concreta alle tante interpretazioni di fantasia che si sono susseguite in queste settimane di campagna elettorale. Ma non finisce qui, siamo in fiduciosa attesa per gli esiti di altri bandi ai quali abbiamo partecipato e che potrebbero molto presto vedere nuove importanti risorse pubbliche arrivare in città per interventi strategici in diversi ambiti”.