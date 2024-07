Sigillo, insediato il nuovo consiglio comunale. Bocci e Tittarelli in giunta con il sindaco Fugnanesi.

Sabato 29 giugno si è insediato il nuovo consiglio comunale di Sigillo che ha visto riconfermato, a seguito delle consultazioni elettorali del 9 e 10 giugno, il sindaco uscente Giampiero Fugnanesi.

La nuova massima assise cittadina è composta da undici consiglieri, otto di maggioranza e tre di minoranza.

Il primo cittadino ha presentato la nuova giunta composta da Giampiero Bocci, vicesindaco con delega a Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Assetto del territorio ed Energia, e Nadia Tittarelli, alla quale sono state assegnate le deleghe a Istruzione, Cultura ed Eventi Culturali e Politiche Giovanili.

Durante la cerimonia il sindaco Fugnanesi, dopo essersi complimentato con tutti i nuovi eletti di maggioranza e di minoranza, ha delineato le principali linee guida che orienteranno l’azione amministrativa nei prossimi anni. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari membri della giunta e del consiglio comunale per raggiungere gli obiettivi prefissati. “L’unione delle nostre competenze e l’ascolto delle esigenze dei cittadini saranno fondamentali per costruire un futuro prospero e inclusivo per Sigillo – ha detto – Dobbiamo rendere ogni cittadino protagonista delle scelte e far sì che da osservatore a fruitore di servizi, diventi protagonista della vita quotidiana del nostro paese”.

Al termine della seduta il sindaco e il consiglio comunale hanno salutato il maresciallo Alessandro Polonara, comandante della Stazione Carabinieri di Sigillo, che presto lascerà per assumere un nuovo incarico.

“In questi anni di servizio nella nostra comunità – ha affermato Fugnanesi – il maresciallo Polanara ha dimostrato una dedizione esemplare, un impegno costante e una professionalità impeccabile. La sua presenza tra noi ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini, garantendo sempre ordine, sicurezza e una collaborazione preziosa con le istituzioni locali. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una profonda umanità e da una grande capacità di ascolto, qualità che gli hanno permesso di instaurare rapporti di fiducia e rispetto reciproco con i cittadini. Ogni suo intervento, ogni sua azione è stata guidata dalla volontà di migliorare la qualità della vita nel nostro comune, e per questo gli siamo profondamente riconoscenti. Auguro dunque, a nome della comunità sigillana, al maresciallo Polanara il meglio per il suo futuro professionale. Siamo certi che saprà affrontare le nuove sfide con la stessa determinazione e competenza che ha dimostrato qui da noi”.