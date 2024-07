“La coscienza del secondo piano”, il disco che celebra i 35 anni di carriera di Francesco Demegni

Francesco Demegni, da anni direttore della Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino. ex direttore artistico della Sanremo Festival Orkestra e concertista, esce con un nuovo disco in vinile di pianoforte e composizioni inedite dal titolo “La Coscienza del Secondo Piano” in occasione dei trentacinque anni di carriera artistica.

Demegni in quest’album, registrato negli Studi Etralab di Gualdo Tadino, ha collaborato con artisti internazionali di alto spessore come lo statunitense Rafael Bissacot alla chitarra nel brano “Heta”, con il brasiliano Gadiegho Carraro al basso e Rosalinda alla voce solista.

Inoltre Robert Pascucci al contrabbasso, in tre brani, completa il panorama di avanguardia jazz compositiva con cui é forgiato quello che per ora la 3Sound Records ha deciso di pubblicare solamente in vinile in occasione dei prossimi appuntamenti concertistici estivi.

La versione digitale sarà disponibile da settembre, e si avrà la possibilità di ascoltare il disco dal vivo in concerto, oltre che a luglio in sette appuntamenti tra Calabria, Puglia e Campania, anche ad agosto in Umbria in occasione delle rassegne pianistiche regionali.