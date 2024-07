Le cestiste gualdesi Valentina Baldelli e Ilaria Moriconi ricevute in municipio

Sono state ricevute questa mattina in municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi le cestiste gualdesi Valentina Baldelli e Ilaria Moriconi che hanno recentemente conquistato la Serie A1 con due club differenti.

Valentina Baldelli, infatti, è arrivata nella massima serie grazie alla vittoria ottenuta nei playoff con l’Autosped BCC Derthona Basket (Serie A2 girone A), mentre Ilaria Moriconi ha conquistato la promozione con la squadra dell’Ecodem Alpo Villafranca (Serie A2 girone B).

Un risultato eccezionale per le due atlete gualdesi, entrambe cresciute nelle giovanili della Salus Gualdo Basket, che confermano la grande tradizione cestistica in questo sport della nostra città.

“Ci tenevamo molto ad avere Valentina e Ilaria qui oggi in Comune – ha detto il sindaco Presciutti – perché già avere un’atleta gualdese vincitrice di un campionato in Serie A2 non è cosa usuale, ma avere ben due campionesse di basket nello stesso anno, in due gironi differenti, è un avvenimento assolutamente straordinario per tutta la nostra città. Valentina e Ilaria, infatti, sono due esempi positivi da seguire nella vita per tutti i nostri giovani concittadini, che con le loro straordinarie imprese sportive hanno dato lustro, ancora una volta, al movimento cestistico gualdese, che negli anni si è tolto sempre grandi soddisfazioni a livello sia locale che nazionale. Complimentandomi ancora con loro per questo grande traguardo che è la Serie A1, auguro a Valentina e Ilaria grandi successi in campo e fuori campo anche nel prossimo futuro, con l’auspicio di portare sempre in alto il nome di Gualdo Tadino”.