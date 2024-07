Domenica 14 luglio torna la corsa “Tra i monti de Gualdo” e il “Valsorda Trail”

Domenica 14 luglio andrà in scena la 17esima edizione della “Tra i monti de Gualdo”, gara di corsa in montagna di 10 km, valevole come campionato regionale Fidal di corsa in montagna Assoluti e Master.

Tornerà anche l’appuntamento del “Valsorda Trail” – 2° Memorial Antonio Fabi, giunto alla sua quarta edizione, gara di trail di 20 km attraverso i bellissimi e panoramici percorsi della Valsorda, del monte Serrasanta e del monte Maggio.

Ci sarà spazio, infine, anche a tutti gli amanti della montagna con la “Camminata Ecologica” non competitiva sul percorso della 10 km con iscrizioni domenica mattina.

Quest’anno tornerà anche l’attesissimo appuntamento di fine gara con la barbozza alla brace tipica della tradizione gualdese, un vero e proprio “must” per tutti i partecipanti che, gustata immersi nel verde della Valsorda insieme ad un buon bicchiere di birra Flea dopo lo sforzo atletico è, forse, il premio più atteso.

Entrambe le gare saranno valevoli come sesta prova del campionato “Top Runners Challenge – Etruscan Cup 2024”.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 a Valsorda dove ci saranno anche partenza e arrivo di tutte e tre gli appuntamenti, ai seguenti orari: “Camminata Ecologica” non competitiva” 10 km ore 8:45, “Valsorda Trail” 20 km (D+900) ore 9:00, “Tra i monti de Gualdo” 10 km (D+500) ore 9:30.

Per le due gare competitive è obbligatoria la pre iscrizione che potrà effettuarsi tramite email all’indirizzo traimontidegualdo@gmail.com, con tutte le info presenti sul sito www.lasfacchinata.it/tra-i-monti-de-gualdo, mentre per la camminata non competitiva sarà possibile iscriversi anche direttamente in loco.

Garantito il servizio sanitario e ristori lungo il percorso (2 per la 10 km e 4 per la 20 km).

A tutti i partecipanti verrà offerta una scatola contenete una bottiglia da 0,75 l ed un bellissimo bicchiere di vetro di Birra Flea, main sponsor dell’evento insieme a Fazi Carni e Motus.