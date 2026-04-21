“Fuori i Secondi”, il 26 aprile a Gualdo Tadino la prima tappa del tour pugilistico regionale

La boxe torna protagonista a Gualdo Tadino con “Fuori i Secondi”, l’evento in programma domenica 26 aprile alle ore 16 al Palazzetto dello Sport “Carlo Angelo Luzi”.

Un pomeriggio che vedrà salire sul ring pugili provenienti da diverse regioni del centro Italia.

L’iniziativa è stata presentata nella sala consiliare del municipio dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti insieme ai rappresentanti della società organizzatrice Perugia Fight Boxing School, Alessio Gaggioli e Roberto Carlotti, alla presenza di alcuni pugili che prenderanno parte all’evento: il professionista Nourddinne Amanaa insieme a Leonardo Mariani ed Enrico Parello.

Organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e da Perugia Fight, con il patrocinio del Comune, la manifestazione coinvolgerà complessivamente 28 pugili provenienti da Umbria, Marche, Toscana e Lazio. In programma incontri tra diverse categorie, dai più giovani fino agli atleti élite, con la presenza anche di quattro professionisti.

“Abbiamo subito accolto questa proposta perché la boxe è uno sport nobile che unisce rispetto, disciplina e sacrificio – ha detto il sindaco Presciutti nel ringraziare gli organizzatori e in particolare Roberto Carlotti – Il coinvolgimento di atleti di varie età e la presenza di pugili professionisti rendono l’evento di alto livello. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore della presenza di Nourddinne Amanaa, giovane pugile di Scheggia, “testimone anche di un progetto nelle scuole contro il bullismo promosso dalla Prefettura di Perugia”.

Quella di domenica sarà anche una giornata con finalità solidali. Una parte dell’incasso, con biglietto di ingresso fissato a 10 euro, sarà infatti devoluta a un ente del territorio di Gualdo Tadino.

L’appuntamento rappresenta il primo evento organizzato da Perugia Fight nell’ambito di un tour regionale dedicato alla disciplina, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della boxe e alle sue dinamiche sportive.

“Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per la collaborazione mostrata per organizzare questo evento che è stato complesso e che senza il loro aiuto sarebbe stato difficile da realizzare e tutti gli sponsor che ci sostengono – ha detto Alessio Gaggioli del Perugia Fight – Partiamo da Gualdo Tadino in un tour regionale di appuntamenti che hanno l’obiettivo di far conoscere la disciplina della boxe e dimostrare che non si tratta di uno sport violento. Sarà una bella e divertente giornata di sport ed è per questo che invito tutti a venire a vederci anche per sostenere una causa benefica, visto che una parte dell’incasso andrà in beneficenza ad un’associazione del territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal gualdese Roberto Carlotti, che ha evidenziato la qualità dell’organizzazione e il livello degli incontri previsti, con atleti provenienti da diverse realtà regionali e nazionali. “Portare nella mia città tanti pugili, alcuni dei quali di alto livello, mi fa enorme piacere. Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione mostrata e vi aspetto numerosi domenica al Palasport “Carlo Angelo Luzi” per divertirvi insieme a tutti noi”.

Tra i protagonisti degli incontri ci sarà anche il pugile di Scheggia Nourddinne Amanaa che non ha negato l’emozione. “Dopo aver combattuto tanti match spesso lontano dalla mia città, l’incontro che disputerò domenica prossima a Gualdo Tadino mi emoziona molto perché è come combattere in casa. Ci saranno infatti molti amici e familiari a sostenermi. Pertanto invito tutti i gualdesi e la gente del territorio ad assistere al mio e agli altri incontri, perché sarà senza dubbio una bellissima giornata di festa e di sport”.