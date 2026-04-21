Lavori sulla vecchia Flaminia a Nocera Umbra, modifiche alla viabilità

Disagi alla circolazione a Nocera Umbra per lavori sulla rete idrica lungo la vecchia Flaminia.
Il provvedimento riguarda un tratto limitato della strada, compreso tra il Km 175+280 e il Km 175+330, dove da questa mattina è in corso la sostituzione della condotta idrica.
Nel dettaglio, dalle ore 7:00 alle 18:00 dei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile 2026, la circolazione sarà interdetta in entrambe le direzioni nel tratto interessato dai lavori.
Durante la chiusura il traffico leggero potrà comunque transitare utilizzando il percorso alternativo di via Monte Alago e via Garibaldi, con deviazioni segnalate dalla ditta esecutrice.
Nelle ore serali e notturne, dalle 18:00 alle 7:00, la circolazione sulla Flaminia sarà invece consentita con senso unico alternato, regolato da semaforo mobile.
L’intervento rientra nei lavori di ammodernamento della rete idrica, finanziati con fondi del PNRR e realizzati da Valle Umbra Servizi.
Al termine delle operazioni e del collaudo, previsto entro il mese di maggio, le strade interessate saranno completamente riasfaltate.