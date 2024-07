Origini gualdesi e successi internazionali: la virtuosa chitarrista Marisa Sardo a Costacciaro

Marisa Sardo, la musicista italo-americana di origini gualdesi, è in questi giorni a Costacciaro come docente di chitarra alla decima edizione del Campus e Masterclass Musicale che si tiene fino al 13 luglio prossimo a Villa Pascolo Country House.

Nonostante la giovane età, l’artista di Chicago ha già ricevuto premi in oltre 20 concorsi internazionali e tiene concerti in tutto il mondo.

Nata negli Stati Uniti da genitori italiani (sua madre, Ines Morroni, è di Gualdo Tadino), è in possesso della doppia cittadinanza e ha iniziato a suonare all’età di 4 anni.

Tantissimi i successi ottenuti in concorsi organizzati in diverse parti del mondo: ha vinto il New York Laureate International Music Competition, il Twisted Spruce International Music Competition, il Grand Prize Virtuoso International Competition e si è esibita ad Amsterdam e Salisburgo nel tour di concerti del vincitore.

È stata anche la vincitrice del 2° premio e unica concorrente americana al Tabula Rasa International Guitar Competition del 2023, la vincitrice del 2° premio all’IYMC International Classical Music Competition del 2022 e la vincitrice del 3° premio all’University of Memphis International Guitar Competition del 2021.

Si è esibita in diverse parti del mondo come solista, tra cui all’Università Mozarteum di Salisburgo, in Austria, e al Concertgebouw di Amsterdam, in Olanda. Marisa ha tenuto concerti nei cinque continenti e in oltre 25 Paesi.

E’ stata selezionata anche per tenere masterclass, tra cui Violão e Ponto a San Paolo, Denver, Università del Colorado, e nel 2018 a Costacciaro, dove è tornata quest’anno. E’ stata ospite di diversi programmi radiofonici e podcast, tra cui Rádio Nacional de Brasília, The Writing of the Book Podcast, Shoutout LA, e ha anche avuto un programma televisivo incentrato sulla sua carriera musicale su TV Senado in Brasile. Ha pubblicato il suo album di debutto con Frameworks Records nel 2023 e collabora attivamente con compositori moderni .

Oltre a esibirsi, Marisa è anche insegnante di chitarra classica e teoria musicale presso l’Arpeggiato Music School e la scuola di musica NEMPAC, e ha ricoperto la posizione di Associate Instructor per chitarra classica presso l’Indiana University dal 2020 al 2022. Insegna in inglese, italiano e spagnolo a un corpo studentesco internazionale.

Marisa ha ricevuto un diploma di perfezionamento post-laurea in musica dal New England Conservatory. Ha conseguito il Master of Music presso la Jacobs School of Music dell’Indiana University, il Bachelor of Music presso la Northwestern University e ha studiato anche alla Civica Scuola di Musica di Milano e all’Accademia Chigiana di Siena diventando quell’anno la più giovane a ricevere un diploma di merito.

L’impegno musicale di Marisa Sardo in Italia proseguirà ad agosto a Roma il 5 agosto per una masterclass e un live ai “Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni” presso il Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello.

IL CAMPUS

Il Campus e Masterclass Musicale è organizzato dall’Associazione Culturale Alirio Diaz, di cui è socia fondatrice la musicista gualdese Rosabianca Merico, pianista e docente di pianoforte al Franz Schubert Konservatorium di Vienna e docente in convenzione con il Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” de L’Aquila.

Presidente dell'”Associazione Alirio Diaz” è il figlio del grande chitarrista, Senio, e il terzo socio è Daniele Pidone, chitarrista concertista e docente di chitarra a Catania.

È un campus musicale per ragazzi, che gode del patrocinio del Comune di Costacciaro, che si svolge dal 30 giugno al 13 luglio presso Villa Pascolo Country House, nel corso del quale vengono organizzate masterclass di tutti gli strumenti.

Gli studenti provengono, oltre che dall’Italia, da diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti, Austria e Belgio. Fruiscono di lezioni giornaliere, poi viene lasciato spazio allo studio e dal mercoledì tengono concerti insieme agli insegnanti. È un momento di condivisione tra studio, lezioni ed esibizioni, immersi nella quiete e nella natura del Parco del Monte Cucco.