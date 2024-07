Tre forme di sostegno economico per le famiglie da Regione Umbria e Fondazione Antiusura

Il Comune di Gualdo Tadino annuncia la disponibilità di tre bandi di sostegno economico per i cittadini, i primi due promossi dalla Regione Umbria e il terzo dalla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura. Questi bandi sono progettati per aiutare le famiglie in diverse aree di bisogno.

Bando per madri con bambini fino a un anno: Offre contributi economici alle madri con bambini fino a un anno di età, con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Le madri naturali, adottive o affidatarie, che soddisfano i requisiti, potranno ricevere un contributo di 1.200 euro per figlio.

Sostegno per servizi mensa: Mira a sostenere le famiglie nel pagamento dei servizi di mensa per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2023/2024. Il contributo copre il costo di un numero di pasti compreso tra 30 e 80 per ciascun bambino.

Progetto “Piano Casa”: Promosso dalla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura, è destinato a fornire aiuti economici per il pagamento di debiti legati a spese familiari, con un particolare focus sulle spese abitative. Questo progetto prevede un contributo massimo di 1.500 euro per famiglia, per affrontare costi come affitti, mutui, spese condominiali e utenze domestiche.

“Tre avvisi pubblici con contributi economici a sostegno delle famiglie: per il rimborso del servizio mensa, a favore della natalità e per le spese inerenti la casa – ha detto l’assessore al Welfare e alla Politiche giovanili e dell’infanzia del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi – Invito le persone interessate ed idonee a seguire l’iter amministrativo per accedere a queste risorse, messe a disposizione per sostenere i nuclei familiari più fragili. L’amministrazione comunale promuoverà ulteriori forme di sostegno, dirette o indirette, a sostegno di queste tematiche fortemente sensibili ed importanti”.

Bando 1: Contributo per madri con bambini fino a un anno

Descrizione: La Regione Umbria ha lanciato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi economici a favore delle madri con bambini fino a un anno di età, nell’ambito del “Bonus conciliativo natalità 2024”. Questa iniziativa mira a sostenere le donne nel loro ruolo di madri lavoratrici o in cerca di lavoro, facilitando il reinserimento nel mercato del lavoro e contrastando la denatalità.

Obiettivo: Promuovere l’equilibrio di genere nel mercato del lavoro, garantendo parità di condizioni lavorative e un migliore bilanciamento tra vita professionale e privata.

Contributo: Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto di 1.200 euro per ciascun figlio. Le risorse stanziate ammontano a euro 2.059.798,10.

Destinatarie: Madri naturali, adottive o affidatarie, residenti in Umbria, lavoratrici o in cerca di lavoro, con figli nati tra il 4 giugno 2023 e il 3 giugno 2024. Per le madri adottive o affidatarie, i periodi di riferimento sono quelli dei provvedimenti di adozione o affido.

Requisiti:

Residenza in Umbria.

Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno valido.

Figli di età pari o inferiore a 12 mesi.

Stato di occupazione o iscrizione al centro per l’impiego.

ISEE familiare non superiore a 30.000 euro.

Domande: Le domande possono essere presentate online dalle ore 12:00 del 26 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 26 luglio 2024 tramite la piattaforma puntozero.elixforms.it.

Documentazione Necessaria:

Attestazione ISEE valida.

Documento di identità del richiedente.

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.

Documentazione comprovante lo stato di disoccupazione, se applicabile.

Graduatoria: Le domande saranno valutate da Sviluppumbria in base all’ISEE, con priorità ai valori più bassi. In caso di parità, l’ordine temporale di trasmissione determinerà la priorità.

Bando 2: Contributo per servizi mensa della scuola dell’infanzia

Descrizione: La Regione Umbria ha annunciato un bando per contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per i servizi di mensa scolastica nell’anno 2023/2024, destinato ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Questo intervento è finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014/2020, con l’obiettivo di favorire l’accesso a opportunità educative che promuovono la socializzazione e la crescita dei minori.

Contributo: Il bando prevede un rimborso di 3,33 euro per ogni pasto consumato, con un minimo di 30 pasti e un massimo di 80 pasti per bambino.

Destinatari: Bambini iscritti alle scuole dell’infanzia nell’anno scolastico 2023/2024, residenti in Umbria, con un ISEE familiare non superiore a 25.000 euro.

Requisiti:

Residenza in Umbria.

ISEE ordinario o corrente valido e regolare.

Partecipazione effettiva ai servizi di mensa scolastica.

Domande: Le domande possono essere presentate online entro le ore 12 del 15 luglio 2024 tramite la piattaforma puntozero.elixforms.it. La richiesta deve essere corredata da una marca da bollo del valore di 16 euro.

Documentazione Necessaria:

ISEE valido.

Identità digitale SPID o CIE.

Compilazione online dei campi obbligatori relativi al richiedente e al/i minore/i.

Limitazioni: Il contributo non è cumulabile con altri benefici per le stesse spese e non è erogabile per servizi mensa a costo zero determinato dal livello ISEE comunale.

Bando 3: Progetto “Piano Casa”

Descrizione: Questo bando della Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura mira a fornire supporto per le spese abitative straordinarie, impreviste o correnti, come canoni di locazione, rate di mutui, spese condominiali e utenze domestiche. Il contributo massimo è di 1.500 euro per ciascuna domanda.

Requisiti:

Residenza in Umbria, con permesso di soggiorno valido per stranieri e residenza di almeno 5 anni.

ISEE non superiore a 20.000 euro.

Nessuna condanna per reati di usura ed estorsione.

Non aver beneficiato di analoghi contributi dalla Fondazione nell’anno precedente.

Spese riferite alla prima casa di residenza o domicilio abituale.

Modalità di Presentazione: Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il numero 339-4680593, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30.

Finanziamenti: Il progetto dispone di un budget totale di 120.000 euro.