Lettera al Governo di 43 sindaci umbri contro i tagli ai fondi comunali: “Scenario drammatico”

43 sindaci umbri hanno inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella quale esprimono la loro forte opposizione ai tagli di fondi previsti dal governo. La missiva, inviata anche in copia ai presidenti delle Commissioni Finanze di Senato e Camera e all’Anci Nazionale, rappresenta un grido d’allarme per le gravi conseguenze che questi tagli comporteranno per le comunità locali.

A sottoscrivere la missiva sono sindaci prevalentemente di centrosinistra, mentre quelli di centrodestra non hanno firmato l’appello.

Negli ultimi anni, evidenziano i primi cittadini, i comuni umbri hanno lavorato intensamente per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, partecipando a bandi e implementando progetti volti alla rigenerazione urbana, alla costruzione di nuove infrastrutture e all’aumento della sostenibilità ambientale. Questo sforzo – affermano – ha portato a una serie di investimenti cruciali per la ripartenza economica e sociale dei territori.

“Come Comuni abbiamo affrontato un investimento sulle strutture (scuole, palestre, centri civici e sportivi, ecc.) – scrivono – consapevoli che non avremmo avuto risorse aggiuntive per la gestione di nuovi servizi e che avremmo dovuto organizzare i nostri bilanci comunali per essere pronti, dal 2026 a questa nuova sfida: più servizi senza incremento della spesa corrente.”

I sindaci sottolineano come dal 2020 i comuni abbiano dovuto far fronte a numerose sfide, tra cui l’inflazione crescente e l’aumento dei prezzi delle materie energetiche, aggravati dalla crisi ucraina. A ciò si aggiungono, secondo i sindaci, gli incrementi contrattuali per il personale comunale e per quello delle cooperative sociali, fondamentali per garantire i servizi di welfare. Inoltre, l’esplosione della spesa sociale, dovuta all’invecchiamento della popolazione e alla crescita della non autosufficienza, ha ulteriormente appesantito i bilanci comunali.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza educativa e socioassistenziale che si sta riversando sui nostri Enti: i cui bilanci -già oggi- sono oltre il limite della capacità di assorbire ulteriori incrementi di domanda (e di conseguente spesa)”, affermano i 43 amministratori umbri.

Lo schema di decreto ministeriale, che prevede tagli per un totale di 250 milioni di euro annui dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni a carico dei comuni, comporterà una riduzione di 16 milioni di euro per i comuni umbri. Questi fondi, affermano i sindaci, sono vitali per mantenere l’equilibrio contabile e garantire i servizi essenziali ai cittadini.

“Per questa ragione, oggi più che mai, chiediamo con forza che queste risorse, essenziali per finanziare la Spesa Corrente, quella che impatta più direttamente in termini di servizi e prestazioni sulla cittadinanza, non siano ridotte , come prevede il Piano dei tagli per i prossimi cinque anni”, sottolineano ancora i sindaci i quali affermano che l’alternativa, “che non vorremmo mai e poi mai prendere in considerazione”, sono i tagli ai servizi o un aumento delle tariffe, con gravi ripercussioni per la popolazione.

I sindaci chiedono con forza che le risorse necessarie per la spesa corrente non vengano ridotte e che venga concessa maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci comunali per i prossimi cinque anni, sottolineando che la spesa corrente è stata già ridotta al minimo negli ultimi anni e che ulteriori tagli non sono più sostenibili senza compromettere gravemente i bilanci e i servizi offerti ai cittadini.

“Servirebbero risorse aggiuntive – scrivono gli amministratori – Responsabilmente, per il bene della finanza pubblica, non chiediamo che ci siano date, ma almeno che ci vengano lasciate quelle attuali. O almeno che vengano date possibilità di flessibilità nella redazione dei nostri bilanci per i prossimi 5 anni tali da consentirci di fronteggiare lo scenario drammatico che questi tagli comporteranno per i prossimi 5 anni e che tali tagli non si applichino già a partire dall’anno in corso.“

“La spesa corrente è stata già ridotta, per i Comuni, da diversi anni a questa parte, arrivando ai limiti della tollerabilità. L’uso dell’avanzo di amministrazione, anno dopo anno, per coprire costi sociali crescenti diviene sempre più difficile. Un ulteriore taglio comporterebbe, inevitabilmente, ricadute che, da Sindaci, responsabili delle comunità che amministriamo, non consideriamo più sostenibili“, concludono i 43 sindaci della regione.

La lettera è stata sottoscritta dai sindaci dei seguenti Comuni:

Allerona – Luca Cupello

Arrone – Fabio Di Gioia

Assisi – Stefania Proietti

Avigliano Umbro – Luciano Conti

Baschi – Damiano Bernardini

Bastia Umbra – Erigo Pecci

Bevagna – Annarita Falsacappa

Cascia – Mario De Carolis

Castel Viscardo – Daniele Longaroni

Castiglione del Lago – Matteo Burico

Città di Castello – Luca Secondi

Collazzone – Laura Antonelli

Corciano – Lorenzo Pierotti

Costacciaro – Andrea Capponi

Fossato di Vico – Lorenzo Polidori

Fratta Todina – Gianluca Coata

Gualdo Tadino – Massimiliano Presciutti

Guardea – Giampiero Lattanzi

Lisciano Niccone – Gianluca Moscioni

Magione – Massimo Lagetti

Marsciano – Michele Moretti

Massa Martana – Francesco Federici

Monte Santa Maria Tiberina – Letizia Michelini

Montecchio – Federico Gori

Montefalco – Alfredo Gentili

Montefranco – Rachele Taccalozzi

Montone – Mirco Rinaldi

Narni – Lorenzo Lucarelli

Paciano – Luca Dini

Panicale – Giulio Cherubini

Parrano – Valentino Filippetti

Passignano sul Trasimeno – Sandro Pasquali

Penne in Teverina – Stefano Paoluzzi

Perugia – Vittoria Ferdinandi

Piegaro – Roberto Ferricelli

Poggiodomo – Filippo Marini

San Giustino – Stefano Veschi

San Venanzo – Marsilio Marinelli

Scheggia e Pascelupo – Fabio Vergari

Sigillo – Giampiero Fugnanesi

Spello – Moreno Landrini

Spoleto – Andrea Sisti

Vallo di Nera – Agnese Benedetti